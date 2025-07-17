На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Гурбангулы Бердымухамедовым

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщает в четверг Day.Az, в публикации говорится:

"Мероприятия, проведенные в Баку, Физули и Шуше с участием Президента Ильхама Алиева и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова".