https://news.day.az/officialchronicle/1768416.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Гурбангулы Бердымухамедовым - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Гурбангулы Бердымухамедовым - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Как сообщает в четверг Day.Az, в публикации говорится:
"Мероприятия, проведенные в Баку, Физули и Шуше с участием Президента Ильхама Алиева и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре