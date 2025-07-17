https://news.day.az/officialchronicle/1768412.html В Шуше состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова - ФОТО 17 июля состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Шуше, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Шуше состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова - ФОТО
17 июля в Шуше состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на этом визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Азербайджан завершился.
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