В Шуше состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова

17 июля в Шуше состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на этом визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Азербайджан завершился.