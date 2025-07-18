В Китае пресекли схему иностранной разведки

Китай выявил и пресек канал незаконного вывоза редкоземельных металлов, которые подлежали экспортному контролю, организованный иностранной разведывательной службой.

Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Товары, которые связаны с редкоземельными металлами, имеют свойства двойного назначения и являются государственными стратегическими ресурсами. В целях более эффективной защиты нацбезопасности и интересов Китай изучил и перенял международную практику, ввел экспортный контроль за товарами, связанными с редкоземельными металлами", - отмечается в заявлении в официальном аккаунте министерства в соцсети WeChat.

При этом там добавили, что "в последние годы иностранные разведки и их агенты пытались вступить в сговор с местными преступниками и неправомерно завладеть товарами из Китайской Народной Республики, которые связаны с редкоземельными металлами, используя почтовые службы.

"Это нанесло серьезный ущерб национальной безопасности КНР", - подчеркнули в ведомстве.

Китайские органы государственной безопасности обнаружили, что подрядчик в ключевой отрасли для соответствующей страны (какой именно, не указывается) подделывал упаковки и этикетки, чтобы на них значилось, что товар производили не в КНР, и контрабандой вывозил товар в свою страну.

Кроме того, по данным министерства, были выявлены попытки вывезти с территории КНР редкоземельные металлы и другие товары, которые подлежат экспортному контролю, путем предоставления ложной информации о составе продукции, предоставления недостоверных наименований продукции, отправки небольших партий товара экспресс-доставкой и постоянного изменения каналов транспортировки.

До этого газета New York Times сообщила, что продвижение российских войск на Украине уменьшает доступные для Киева месторождения редкоземельных металлов.