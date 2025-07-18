https://news.day.az/world/1768456.html Сильнейший шторм ударил по Румынии - ВИДЕО В столице Румынии этим утром продолжают расчищать последствия сильнейшего шторма. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Из Бухареста сообщают о погибших, сотнях поваленных деревьев, повреждённых зданиях и перекрытых дорогах.
Сильнейший шторм ударил по Румынии - ВИДЕО
В столице Румынии этим утром продолжают расчищать последствия сильнейшего шторма.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из Бухареста сообщают о погибших, сотнях поваленных деревьев, повреждённых зданиях и перекрытых дорогах.
По данным "Метеоплюс", порывы ветра превышали 90 км / ч, был зафиксирован крупный град диаметром более 4 см и количество осадков до 30 литров на квадратный метр.
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