Сильнейший шторм ударил по Румынии

В столице Румынии этим утром продолжают расчищать последствия сильнейшего шторма.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из Бухареста сообщают о погибших, сотнях поваленных деревьев, повреждённых зданиях и перекрытых дорогах.

По данным "Метеоплюс", порывы ветра превышали 90 км / ч, был зафиксирован крупный град диаметром более 4 см и количество осадков до 30 литров на квадратный метр.