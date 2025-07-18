https://news.day.az/world/1768468.html Удар молнии в Индии убил десятки людей 33 человека погибли от удара молнии во время ураганов в Индии, где в течение недели также шли муссонные дожди. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на индийские СМИ. По словам официальных лиц штата Бихар, большинство погибших от удара молнии-фермеры и работники, работающие на открытом воздухе.
Удар молнии в Индии убил десятки людей
33 человека погибли от удара молнии во время ураганов в Индии, где в течение недели также шли муссонные дожди.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на индийские СМИ.
По словам официальных лиц штата Бихар, большинство погибших от удара молнии-фермеры и работники, работающие на открытом воздухе.
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