Удар молнии в Индии убил десятки людей

33 человека погибли от удара молнии во время ураганов в Индии, где в течение недели также шли муссонные дожди.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на индийские СМИ.

По словам официальных лиц штата Бихар, большинство погибших от удара молнии-фермеры и работники, работающие на открытом воздухе.