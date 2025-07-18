Бельгийские депутаты жутко подставили Брюссель

Автор: Мехти Ахмедзаде

Бельгийские депутаты, видимо, совсем потеряли связь с реальностью, раз решили тратить время на принятие очередной "сенсационной" резолюции против Азербайджана. Палата представителей страны приняла документ, ложно осуждающий нашу страну, чем, фактически, подставила Брюссель, который старается не влезать туда, куда не стоит, поддерживая нейтралитет.

В резолюции, которую приняли единогласно, в основном говорится о "военном нападении на Карабах" и неких "нарушениях международного права". При этом бельгийский законодательный орган подчеркивает, что стабильный и долгосрочный мир в регионе возможен только при взаимном уважении территориальной целостности Армении и Азербайджана.

Окей, вторая мысль верная, согласны. И даже опровергает первую про "нападение". В связи с этим вопрос к подписантам этого абсурда: тогда какого черта вы идете против уважения территориальной целостности Азербайджана, обвиняя его в том, что он "напал на Карабах"? Напомним, что Карабах - международно признан нашей территорией. Плюс, это было так исторически. Азербайджан не мог напасть сам на себя. Была восстановлена справедливость.

Далее в резолюции говорится о "незаконном удерживании Азербайджаном бывших лидеров Нагорного Карабаха и непонятных судебных процессах", призывая освободить "всех армянских пленных и гарантировать справедливое судебное разбирательство". Правда предвзятые бельгийцы, тратя бумагу, забыли, что суд законен, справедлив и является внутренним делом нашей страны.

Остальные пункты бесполезного документа также повторяют старые армянские тезисы. Палата представителей требует от Азербайджана обеспечить сохранение культурного и религиозного наследия Карабаха и призывает разрешить миссии ЮНЕСКО посетить эту территорию для оценки ущерба. Палата представителей призывает правительство Бельгии поддержать международное расследование военных преступлений, расширить консульское присутствие Бельгии в Армении и углубить гуманитарное и военное сотрудничество с официальным Ереваном. Принятая резолюция также призывает ЕС применить адресные санкции против нарушителей прав человека, расширить миссию наблюдателей ЕС в Армении и пересмотреть отношения между ЕС и Азербайджаном, если Баку не продемонстрирует подлинную готовность к достижению мира.

Читаешь и удивляешься, насколько нужно быть двуличной сволочью, чтобы вообще додуматься такое принять. Понятное дело, что по факту эта бумажка ничего не изменит и отправится туда же, куда все остальные резолюции - в туалет. Но, хотим подчеркнуть два момента.

Во-первых, про ЮНЕСКО. Абсолютно верный призыв. Азербайджан должен обеспечить сохранение культурного и религиозного наследия Карабаха. Ну так он и обеспечивает. Азербайджанское культурное наследие за последнее десятилетие годами уничтожалось армянскими оккупантами и сегодня мы все восстанавливаем. А-а-а, это вы про "армянское наследие"? Извините, но вот в чем проблема - в Карабахе его никогда не было. Точнее, оно сейчас есть, но это все фальсификации. Подложили, как полиция наркотики в сериалах. Исторически и по факту его там не было. Армяне любят сеять хачкары, как китайцы рис.

Что касается очередного упоминания о миссии для оценки ущерба, то предвзятые структуры нам тут для оценки не нужны. ИСЕСКО и другие организации уже оценили и задокументировали весь ущерб, нанесенный армянами азербайджанскому культурному наследию. ЮНЕСКО можно только послать на..., извините, в Армению. Пусть едут оценивать какой ущерб был нанесен Иревану. Вот тогда и поговорим.

Во-вторых, читая текст резолюции, получается такая смешная ирония - если в тексте заменить Армению на Азербайджан, а Ереван на Баку, все становится на свои места.

Разве палата представителей Бельгии не знает, какие ужасные преступления против человечности совершала Армения против азербайджанцев? Да, нужно поддержать международное расследование военных преступлений, расширить консульское присутствие Бельгии в Азербайджане(!), не в Армении, и углубить гуманитарное и военное сотрудничество с официальным Баку.

Адекватная резолюция должна была бы призывать ЕС применить адресные санкции против нарушителей прав человека, совершенных АРМЕНИЕЙ, и пересмотреть отношения между ЕС и Арменией, если Ереван не продемонстрирует подлинную готовность к достижению мира.

Вот так, все правильно. Мы исправили вам вашу резолюцию. Можете не благодарить.

Кстати, один ее пункт был верный - Резолюция приветствует инициативу мирного договора и подчёркивает необходимость его подписания. Она призывает все стороны соблюдать положения договора.

Спасибо, договор будет подписан. Можете не сомневаться. А бумагой можете подтереться. Вы обосрались, господа, выставив официальный Брюссель в глупом свете.