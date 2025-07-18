Лига конференций: "Араз-Нахчыван" объявил заявку

"Араз-Нахчыван", который примет участие во втором квалификационном раунде Лиги конференций по футболу, подал заявку на участие в УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в списке 21 футболист, в том числе два вратаря.

Вратари: 12. Кристиан Аврам, 94. Тарлан Ахмедли

Защитники: 34. Урфан Аббасов, 77. Бруно Франко, 5. Славик Алхасов, 26. Омар Булудов, 3. Бахтияр Гасанализаде, 22. Эльчин Мустафаев, 17. Иссуф Паро, 4. Игор Рибейро

Полузащитники: 70. Шарль Боли, 29. Вандерсон Мело, 19. Бар Коэн, 6. Патрик Андраде, 2. Гара Гараев, 14. Ульви Искендеров, 7. Хамиду Кейта, 23. Нуну Родригеш, 10. Фелипе Сантос

Нападающий: 16. Рамон Мачадо, 11. Ба-Муака Симакала

Отметим, что игра "Араз-Нахчыван" - "Арис" состоится 24 июля на стадионе "Далга Арена" и начнется в 20:00. Билеты на матч уже в продаже.