https://news.day.az/world/1768581.html Мощный удар молнии в Подмосковье попал на видео В Подмосковье мощный удар молнии произошел рядом с жилыми домами, очевидцы успели заснять инцидент на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал "Что там, Москва?", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На ролике, снятом из окна частного жилого дома, молния попадает во двор одного из соседних зданий рядом с лесополосой.
Мощный удар молнии в Подмосковье попал на видео
В Подмосковье мощный удар молнии произошел рядом с жилыми домами, очевидцы успели заснять инцидент на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал "Что там, Москва?", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На ролике, снятом из окна частного жилого дома, молния попадает во двор одного из соседних зданий рядом с лесополосой. Удар сопровождается громким звуком и вспышкой. В каком именно населенном пункте произошел инцидент, не уточняется.
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