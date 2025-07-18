Мощный удар молнии в Подмосковье попал на видео

В Подмосковье мощный удар молнии произошел рядом с жилыми домами, очевидцы успели заснять инцидент на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал "Что там, Москва?", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На ролике, снятом из окна частного жилого дома, молния попадает во двор одного из соседних зданий рядом с лесополосой. Удар сопровождается громким звуком и вспышкой. В каком именно населенном пункте произошел инцидент, не уточняется.