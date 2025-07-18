Израиль дал сирийским силам безопасности 48 часов на операции в Сувейде

Израиль дал сирийским силам безопасности 48 часов для операций в Сувейде.

Как передает Day.Az, издание The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника пишет, что Израиль дал сирийским силам внутренней безопасности 48 часов, чтобы войти в район Эс-Сувейда в связи с продолжающимися беспорядками на юге страны.

Напомним, после заявлений о том, что было достигнуто соглашение о прекращении огня с местными силами друзов, правительственные войска Сирии были выведены из этого района.

Сирийские силы внутренней безопасности мобилизованы в районе Сувейды и, по имеющейся информации, готовятся войти. Их целью обозначено разделение противостоящих сторон - бедуинских и друзских сил - а также восстановление порядка.