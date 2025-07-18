https://news.day.az/world/1768506.html В России хотят запретить WhatsApp В России хотят запретить WhatsApp. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. Депутат Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка.
В России хотят запретить WhatsApp
В России хотят запретить WhatsApp.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.
Депутат Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка.
"С очень большой долей вероятности (WhatsApp) попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям... Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно - это национальный мессенджер", - заявил он.
Отметим, что компания Meta, которая является владельцем WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.
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