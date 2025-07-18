Сколько трибун и сидений будет создано для зрителей гонок "Формулы-1" в Баку?

Билеты на места на 5 трибунах, предназначенных для наблюдения за гонками "Формулы-1", полностью распроданы. Еще 2 трибуны будут установлены в этом году с учетом спроса. По сравнению с прошлым годом общая вместимость трибун увеличена с 18 тысяч до 20 тысяч человек.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам менеджер строительного отдела операционной компании "Бакинское городское кольцо" Субхан Манафзаде в рамках медиа-тура по территории паддока Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2025.

С.Манафзаде напомнил, что в прошлом году 77% зрителей приехали в Баку из зарубежных стран. "Продолжительность пребывания туристов составила 5 ночей. В этом году планируется создать более 20 тысяч зрительских мест", - сказал он.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.