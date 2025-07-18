Скончался 25-летний азербайджанский певец

После продолжительной болезни скончался 25-летний талантливый азербайджанский певец Гашам Джафаров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Гашам Джафаров был участником музыкального шоу Səs Azərbaycan (Голос Азербайджана) - лицензионного аналога популярного проекта The Voice. Был в команде народной артистки Ройи Айхан. Родом из Сумгайыта, учился на финансиста, но в связи заболеванием пришлось приостановить учебу. C 2019 года страдал окологичкеским заболеванием.

Allah rəhmət eləsin