https://news.day.az/culture/1768503.html Скончался 25-летний азербайджанский певец - ВИДЕО После продолжительной болезни скончался 25-летний талантливый азербайджанский певец Гашам Джафаров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Гашам Джафаров был участником музыкального шоу Səs Azərbaycan (Голос Азербайджана) - лицензионного аналога популярного проекта The Voice. Был в команде народной артистки Ройи Айхан.
Скончался 25-летний азербайджанский певец - ВИДЕО
После продолжительной болезни скончался 25-летний талантливый азербайджанский певец Гашам Джафаров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.
Гашам Джафаров был участником музыкального шоу Səs Azərbaycan (Голос Азербайджана) - лицензионного аналога популярного проекта The Voice. Был в команде народной артистки Ройи Айхан. Родом из Сумгайыта, учился на финансиста, но в связи заболеванием пришлось приостановить учебу. C 2019 года страдал окологичкеским заболеванием.
Allah rəhmət eləsin
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