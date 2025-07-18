Китай призвал США продолжить отменять торговые ограничения

США должны продолжить отменять необоснованные торговые ограничения в отношении Китайской Народной Республики.

Об этом заявили в министерстве коммерции Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы обратили внимание, что Соединенные Штаты недавно выступили с инициативой одобрить продажу чипов Nvidia H20 Китаю. Китай считает, что США должны отбросить мышление "игры с нулевой суммой" и продолжить отмену необоснованных торгово-экономических ограничений", - сказали в китайском министерстве.

Вместе с тем отмечается там отметили, что взаимовыгодное сотрудничество между Пекином и Вашингтоном - это правильный путь вперед, а сдерживание и давление "ведут в никуда".