https://news.day.az/world/1768528.html Мерц рассказал о постоянном обсуждении с Трампом двух тем Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что каждую неделю общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом и обсуждает с ним конфликт на Украине и пошлины. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом политик заявил в интервью BBC. "Мы созваниваемся раз в неделю, мы координируем наши усилия.
Мерц рассказал о постоянном обсуждении с Трампом двух тем
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что каждую неделю общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом и обсуждает с ним конфликт на Украине и пошлины.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом политик заявил в интервью BBC.
"Мы созваниваемся раз в неделю, мы координируем наши усилия. Первый вопрос - это война на Украине, а второй - наши торговые споры и пошлины", - отметил Мерц.
Канцлер Германии заявил, что, по его мнению, президент США придерживается схожей позиции по украинскому конфликту.
"Я думаю, президент Трамп придерживается того же мнения: мы пытаемся положить конец этой войне", - сказал Мерц.
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