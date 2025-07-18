Мерц рассказал о постоянном обсуждении с Трампом двух тем

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что каждую неделю общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом и обсуждает с ним конфликт на Украине и пошлины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом политик заявил в интервью BBC.

"Мы созваниваемся раз в неделю, мы координируем наши усилия. Первый вопрос - это война на Украине, а второй - наши торговые споры и пошлины", - отметил Мерц.

Канцлер Германии заявил, что, по его мнению, президент США придерживается схожей позиции по украинскому конфликту.

"Я думаю, президент Трамп придерживается того же мнения: мы пытаемся положить конец этой войне", - сказал Мерц.