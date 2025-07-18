Бюджетные расходы на стилистов в кабинете Шольца превысили полмиллиона евро

Правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца израсходовало почти €590 тыс. из госбюджета на услуги визажистов и стилистов для членов кабинета министров в период с 2022 года по март 2025-го.

Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные федерального правительства.

Согласно опубликованной информации, наибольшая сумма - €21 тысяч - была потрачена на макияж экс-министра иностранных дел Анналены Бербок только за первые три месяца 2025 года. Сам Шольц занял второе место по расходам за этот же период (€13 тысяч), тогда как бывший вице-канцлер Роберт Хабек обошелся бюджету в скромные на фоне коллег €598.

Издание обратило внимание, что такие суммы потратили только на услуги визажистов и стилистов. Расходы на одежду, стрижки или работу фотографов в эти данные не включены. В правительстве пояснили, что услуги стилистов предназначались не только министрам лично, но и для нужд всего министерства в целом.

Расходы вызвали критику. Оппозиционный политик Штефан Бранднер (партия "Альтернатива для Германии") заявил, что министры даже в последние месяцы своей работы не постеснялись "лезть в карман налогоплательщиков, чтобы "прихорашиваться"". Особенно возмутили его траты МИДа, которые он назвал "нахальством по отношению к честным труженикам".