https://news.day.az/world/1768554.html Великобритания расширила антироссийские санкции Великобритания ввела санкции в отношении российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководителей. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном черном списке, опубликованном МИД Соединенного Королевства.
Великобритания расширила антироссийские санкции
Великобритания ввела санкции в отношении российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном черном списке, опубликованном МИД Соединенного Королевства.
Помимо самой организации, рестрикции введены в отношении главного редактора "Африканской инициативы" Артема Куреева, его заместителя Анны Замараевой, главы представительства организации в Буркина-Фасо Виктора Луковенко.
Всего же антироссийские санкции Лондона расширены на 23 позиции.
Ранее мы сообщали, что ЕС одобрил 18-й пакет санкций против РФ.
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