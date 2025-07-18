Великобритания расширила антироссийские санкции

Великобритания ввела санкции в отношении российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном черном списке, опубликованном МИД Соединенного Королевства.

Помимо самой организации, рестрикции введены в отношении главного редактора "Африканской инициативы" Артема Куреева, его заместителя Анны Замараевой, главы представительства организации в Буркина-Фасо Виктора Луковенко.

Всего же антироссийские санкции Лондона расширены на 23 позиции.

Ранее мы сообщали, что ЕС одобрил 18-й пакет санкций против РФ.