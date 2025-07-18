В ARABOSAI отметили важность бакинского заседания для аудита в госсекторе

Заседание в Баку важно с точки зрения развития аудита в государственном секторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом заявил председатель ARABOSAI - представитель Высшего аудиторского органа Саудовской Аравии (SAI) Султан Алотаиби на совместном заседании Азиатской организации высших аудиторских органов (ASOSAI) и Арабской организации высших аудиторских органов (ARABOSAI) в Баку.

"Это показывает нашу общую приверженность развитию аудита в государственном секторе, укреплению институционального потенциала и обеспечению надлежащего управления и устойчивого развития в наших соответствующих регионах. Этот обмен мнениями крайне важен для изучения общих вызовов, взаимного обучения и выявления возможностей для более эффективного совместного сотрудничества. Арабская организация высших аудиторских органов (ARABOSAI) гордится сотрудничеством с коллегами из Азиатской организации высших аудиторских органов (ASOSAI), и ожидает его продолжения", - сказал он.