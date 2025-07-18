В США приняли законопроект о сокращении расходов на иностранную помощь

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об аннулировании государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму $9 млрд, одобренный Сенатом 17 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Палата представителей одобрила пакет мер по сокращению расходов на $9 млрд, включая чудовищные NPR и PBS, на которые ежегодно тратились миллиарды долларов. Республиканцы пытались сделать это в течение 40 лет и терпели неудачу. Но не в этот раз. Это грандиозно!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В соответствии с законопроектом в федеральный бюджет вернутся $7,9 млрд, выделенные Госдепартаменту на функционирование Агентства США по международному развитию (USAID), а также $1,1 млрд, направленные американской Корпорации общественного вещания. Эта сумма практически полностью соответствует двухлетнему бюджету корпорации, через которую NPR и PBS получают госфинансирование.