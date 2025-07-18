Угроза цунами на Аляске

На Аляске после сильного землетрясения магнитудой 7,3 вода отошла от берега на много метров - появилась угроза цунами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В регионе сразу же завыли сирены, предупреждающие об опасности. К счастью, на этот раз обошлось без трагедии. Этот район считается довольно опасным, ведь за последние пять лет тут произошло несколько мощных землетрясений.

Представляем вашему вниманию данное видео: