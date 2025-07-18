https://news.day.az/world/1768551.html Угроза цунами на Аляске - ВИДЕО На Аляске после сильного землетрясения магнитудой 7,3 вода отошла от берега на много метров - появилась угроза цунами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В регионе сразу же завыли сирены, предупреждающие об опасности. К счастью, на этот раз обошлось без трагедии.
Угроза цунами на Аляске - ВИДЕО
На Аляске после сильного землетрясения магнитудой 7,3 вода отошла от берега на много метров - появилась угроза цунами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В регионе сразу же завыли сирены, предупреждающие об опасности. К счастью, на этот раз обошлось без трагедии. Этот район считается довольно опасным, ведь за последние пять лет тут произошло несколько мощных землетрясений.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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