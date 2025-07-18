В Азербайджане сохранится жаркая погода

До 23 июля существенных изменений температурного режима не ожидается.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, максимальная температура воздуха, как и в предыдущие дни, составит в Баку и на Абшеронском полуострове 35-40° тепла, в Нахчыванской АР, а также в низменных районах - 36-40°, местами до 41° тепла, в горных районах - 33° тепла.