https://news.day.az/society/1768583.html В Азербайджане сохранится жаркая погода До 23 июля существенных изменений температурного режима не ожидается.
В Азербайджане сохранится жаркая погода
До 23 июля существенных изменений температурного режима не ожидается.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, максимальная температура воздуха, как и в предыдущие дни, составит в Баку и на Абшеронском полуострове 35-40° тепла, в Нахчыванской АР, а также в низменных районах - 36-40°, местами до 41° тепла, в горных районах - 33° тепла.
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