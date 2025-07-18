В Баку запускается маршрут до зоны отдыха Sea Breeze

Учитывая увеличение пассажиропотока из столицы в пригороды, в том числе в прибрежные зоны в летние дни, с 19 июля начнет функционировать новый экспресс-маршрут 150E, связывающий Центр транспортного обмена "Кёроглу" с центром отдыха Sea Breeze.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), автобусы, выезжающие по субботам и воскресеньям с южного выхода станции метро "Кёроглу" (со стороны "Пирамиды"), будут останавливаться на нескольких промежуточных пунктах маршрута.

Маршрут будет обслуживаться ООО BakuBus. Современные автобусы большой вместимости будут курсировать с интервалом в 30 минут с 7:00 до 22:00. Стоимость проезда составляет 0,8 маната.

Оплата будет осуществляться в безналичной форме.