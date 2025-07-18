Турция провела масштабную операцию против ИГИЛ

В Турции в ходе операций против террористической организации ИГИЛ задержаны 153 подозреваемых.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что операции были проведены в 28 провинциях.