https://news.day.az/world/1768449.html Турция провела масштабную операцию против ИГИЛ - более 150 задержанных В Турции в ходе операций против террористической организации ИГИЛ задержаны 153 подозреваемых. Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети. Он отметил, что операции были проведены в 28 провинциях.
Турция провела масштабную операцию против ИГИЛ - более 150 задержанных
В Турции в ходе операций против террористической организации ИГИЛ задержаны 153 подозреваемых.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети.
Он отметил, что операции были проведены в 28 провинциях.
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