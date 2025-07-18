Начались съёмки новой телевизионной версии «Гарри Поттера»

Начались съемки новой телевизионной адаптации "Гарри Поттера", передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По серии романов Джоан К. Роулинг уже были сняты фильмы, но теперь HBO готовит телесериал, работа над которым, как ожидается, займет 10 лет.

Продюсеры опубликовали первую фотографию 11-летнего Доминика Маклафлина в костюме Гарри Поттера и подтвердили несколько новых членов актерского состава.

Рори Уилмот получил роль Невилла Лонгботтома, Амос Китсон - Дадли Дурслей, Луиза Брили - мадам Роланда Хуч, а Антон Лессер - Гаррика Олливандера.

Они присоединились к таким звездам, как Джон Литгоу, который сыграет Дамблдора, Ник Фрост в роли Хагрида, Джанет МакТир в роли Минервы МакГонагалл и Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа.

Трое детей-актеров, которые сыграют Гарри, Рона и Гермиону, были объявлены в мае.

Съемки программы будут проходить на студии Warner Bros Studios Leavesden в Хартфордшире, где также снимались восемь фильмов о Гарри Поттере.

HBO ранее заявлял, что сериал будет "точной адаптацией культовых книг".

У сериала будет больше пространства для раскрытия сюжетных линий книг без временных ограничений фильма.

Продюсеры также объявили о новых сотрудниках, некоторые из которых ранее работали над "Короной", например, оператор Адриано Голдман и дизайнер по прическам и макияжу Кейт Холл.

Первая серия стартует в 2027 году.