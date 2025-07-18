ГЭФ выпустит серию облигаций по сохранению дикой природы

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) планирует выпустить новую серию облигаций по сохранению дикой природы, чтобы помочь африканским странам спасти исчезающие виды и экосистемы, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Облигации на сохранение дикой природы, предоставляющие недорогое финансирование в обмен на сокращение браконьерства или другие меры, были впервые запущены в 2022 году при поддержке Всемирного банка в рамках облигаций на сохранение носорогов. В прошлом году был выпущен проект по защите шимпанзе в Руанде, а в прошлом месяце ГЭФ одобрил проект по сохранению лемуров на Мадагаскаре.

Фонд намерен реализовать по одному проекту для каждой из 54 стран Африки. Такой шаг потребует от ГЭФ инвестиций в размере 150 млн долларов, которые затем будут увеличены в 10 раз, чтобы обеспечить в общей сложности 1,5 млрд долларов на природоохранные мероприятия за счет других заимствований.

Организация, которая была создана после знаменательного Саммита Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году, добивается этого в условиях, когда сокращение финансирования помощи и развития со стороны США и других крупных экономик ставит под угрозу некоторые природоохранные проекты.

В общей сложности ГЭФ инвестировал в Африку 7,7 млрд долларов в различные проекты, например, в проект по борьбе с опустыниванием в Сахельском регионе на сумму 85 млн долларов.

В настоящее время организация призывает доноров пополнить ее денежные средства для следующего четырехлетнего цикла программ, который начнется в следующем году.

Последний сбор средств на текущий цикл собрал 5,3 млрд долларов - более чем на 30 % больше, чем в предыдущий операционный период, на фоне всплеска поддержки международных усилий по достижению целей в области охраны природы и климата.

В этом сборе приняли участие 29 стран, среди которых США были крупнейшими донорами, выделившими 700 млн долларов.