Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Это уже не просто правовая диверсия. Это фронтальная идеологическая атака под прикрытием судейских мантий и риторики "европейских ценностей". Европейский суд по правам человека, этот политизированный орган западного диктата, вынес абсурдный и маразматичный "приговор", пытаясь обязать Азербайджан выплатить деньги тем, кто плевал на закон, топтал Конституцию и работал на разрушение государственности.

10 000 евро - Талеху Багирзаде. 15 000 евро - Фикрету Фарамазоглу. Из них 5 000 - за так называемые "пытки". ЕСПЧ заявил, что травмы заключённых являются доказательством пыток, а объяснение азербайджанской стороны, дескать, "неубедительное". Это приговор не по фактам, а по убеждениям. Это не суд, а трибунал. Циничный, надменный и лживый.

Кто такой Талех Багирзаде? Он не "оппозиционер", не "активист", не "религиозный лидер". Он - фанатик, клерикал, радикал, мечтавший о шариатской революции в Азербайджане. В 2015 году именно он стоял за вооружённым бунтом в Нардаране, где были убиты четверо сотрудников МВД. Это было не мирное шествие, не митинг - это была прямая атака на азербайджанскую государственность, организованная под лозунгами мракобесия и религиозного экстремизма. Этот человек возомнил себя местным Хомейни и собирался ввергнуть страну в хаос. А сегодня ЕСПЧ награждает его, как "жертву режима". Деньгами, взятыми из бюджета страны, которую он пытался разрушить.

Кто такой Фикрет Фарамазоглу? Пресса его называет "журналистом", но на деле он был ничем иным, как профессиональным шантажистом. Он вымогал деньги у бизнесменов и чиновников, угрожая опубликовать грязные статьи и "разоблачения", если не получит оплату. Он превратил медиа в механизм вымогательства. Это не свобода слова, это уголовщина. И теперь его выставляют "жертвой преследования". Ему хотят выплатить компенсацию. Из наших налогов.

Вот она - европейская мораль. Защищать фанатиков, прикрывать уголовников, продвигать своих агентов влияния. Это не правосудие - это шантаж в судейской мантии. ЕСПЧ в очередной раз продемонстрировал, что не признаёт ни суверенитет Азербайджана, ни наше право на правосудие, ни нашу борьбу с внутренними угрозами. Они хотят навязать нам свою мораль, свои правила, своё понимание "демократии", где преступник - герой, а государство - враг.

Это не просто постановление суда. Они пытаются купить наших врагов. За наш счёт. И называют это - правом.

Талех Багирзаде - не "оппозиционер", как его пытаются представить западные медиа, а человек, связанный с радикальными религизными кругами - точнее, мракобесами - в Иране, системно занимавшийся разжиганием межконфессиональной розни и подрывом государственной стабильности в Азербайджане. Именно он в 2015 году стал центральной фигурой в провокационной попытке дестабилизировать ситуацию в Нардеране, уже бывшем оплоте местечкового религиозного экстремизма.

Фикрет Фарамазоглу, в свою очередь, давно известен не как журналист, а как шантажист, систематически вымогавший деньги у представителей бизнеса под угрозой публикации компромата. Его имя упоминается в нескольких уголовных делах, не имеющих никакого отношения к политике.

Рассмотрим внимательно: ЕСПЧ обвинил Азербайджан в нарушении Статьи 3 Европейской конвенции по правам человека - запрет пыток и бесчеловечного обращения. Однако ни в одном из материалов дела нет убедительных, доказанных, объективных медицинских экспертиз, которые бы подтверждали наличие пыток.

ЕСПЧ утверждает, что "не считает убедительной версию азербайджанских властей". Простите, но с каких это пор субъективное "не считает" становится основанием для признания государства виновным?

Где соблюдение базового принципа in dubio pro reo - в случае сомнений решение должно выноситься в пользу обвиняемого? Где право национального суда на интерпретацию фактов? Где презумпция добросовестности государственных институтов?

Позвольте напомнить: в 2019 году Франция открыто отказалась выполнять решение ЕСПЧ по делу Селина Рапаце (Rapace c. France). Суд постановил, что Франция нарушила статьи 6 и 8 Конвенции, когда передала ребенка от биологической матери в приёмную семью без согласия. Французское правительство заявило, что суд "вышел за рамки своих полномочий" и "вмешивается в суверенитет национального правосудия". Результат? Никаких санкций. Никаких чрезвычайных сессий ПАСЕ. Полное дипломатическое молчание.

Еще ярче прецедент: дело "Hamill v. United Kingdom" (2022), связанное с расследованием убийств мирных граждан британскими солдатами в Северной Ирландии. ЕСПЧ постановил, что власти Соединённого Королевства нарушили статью 2 Конвенции (право на жизнь), не проведя эффективного расследования. Реакция Лондона? Полное игнорирование. Министр иностранных дел Великобритании прямо заявил, что Лондон "не обязан подчиняться чуждым решениям, которые ставят под угрозу национальные интересы". Реакция Совета Европы? "Принял к сведению".

Или же Германия, дело K.U. v. Germany (2009): суд признал, что отказ немецких властей от раскрытия IP-адреса нарушил права жертвы преступления. Германия не исполнила постановление суда в полном объёме, заявив, что "вмешательство в цифровую приватность должно регулироваться немецким законом, а не Страсбургом". И что? Никаких громких заголовков, никаких угроз исключением.

А может Польша, дело Xero Flor v. Poland (2021)? Суд постановил, что Конституционный суд Польши был незаконно составлен и нарушал статьи 6 Конвенции. Реакция Варшавы - "Суд не вправе вмешиваться в конституционное устройство Польши". И снова - тишина в европейских кулуарах.

Европейский суд, формально не имеющий права вмешиваться в уголовно-правовую политику государств, системно выходит за рамки своих полномочий. Статья 1 Конвенции ясно говорит: каждое государство-участник обеспечивает права в рамках своей юрисдикции.

ЕСПЧ не имеет права пересматривать приговоры национальных судов по существу! Его мандат - только проверка соблюдения процедур. Однако в деле Багирзаде и Фарамазоглу суд превратился в прокурора, адвоката и судью в одном лице.

Позвольте привести цифры.

В 2023 году только по фактам полицейского насилия во Франции было возбуждено более 240 уголовных дел. Но Франция - не на скамье подсудимых в Страсбурге.

С 2021 года Великобритания удерживает Джулиана Ассанжа в тюрьме строгого режима, подвергая его изоляции и психическому давлению. Где решения ЕСПЧ? Где "пытки", "нарушение прав"?

Германия отказывается признавать жестокое обращение с заключёнными в ходе акций протеста в Берлине. ЕСПЧ - молчит.

Нам пора снять маски. ЕСПЧ - давно уже не независимый суд, а рычаг политического давления, особенно в руках Франции, Германии и других стареющих имперских государств, пытающихся компенсировать утрату влияния через манипуляцию правами человека.

Особенно очевидна враждебность Франции, системно атакующей Азербайджан на всех международных площадках - от Совета Безопасности ООН до Европарламента. Не случайно именно в парижских кругах сформирован ложный нарратив о "нарушениях прав верующих" в Азербайджане. А что на деле? Азербайджан - единственная страна в регионе, где мирно сосуществуют представители всех конфессий, включая шиитов, суннитов, христиан и иудеев. Межрелигиозная гармония, культ единства и толерантности - это государственная политика Азербайджана, подтверждённая всеми крупными религиозными лидерами мира.

Что же делают западные "защитники прав человека"?

Они пригревают у себя таких персонажей, как Багирзаде - прикрываясь ложным флагом свободы совести, - а на деле поощряют попытки дестабилизировать государство, разжечь религиозный конфликт, столкнуть азербайджанцев лбами. Им не нужен сильный, единый Азербайджан. Им нужен податливый, слабый и раздробленный Восток.

... Согласно статье 5 Международного пакта о гражданских и политических правах, никакое положение пакта не может толковаться как предоставляющее право государствам, группам или лицам заниматься деятельностью, направленной на уничтожение каких-либо прав и свобод.

То есть, если человек - будь то Багирзаде, будь то Фарамазоглу - прикрывается "свободой слова" или "религиозной практикой", чтобы подрывать конституционный строй, пропагандировать экстремизм, шантажировать общество - государство обязано действовать. Именно так поступил Азербайджан: в рамках закона, на основании приговоров судов, в соответствии с внутренним и международным правом.

Любая страна в мире поступила бы так же. Но в случае Азербайджана - это объявляется "пытками". Это - ложь, политическая провокация и попытка дискредитации.

Когда Европейский суд выносит такие решения, он фактически плюёт в лицо жертвам насилия, провоцируемого теми, кого он защищает. Он оправдывает религиозный фанатизм, журналистскую коррупцию и радикальную пропаганду. Он легитимизирует моральный террор, совершённый против азербайджанского общества.

Азербайджан - член Совета Европы, но это не означает подчинение юридическому беспределу. Согласно статье 46(1) Конвенции, исполнение решений ЕСПЧ обязательно для сторон. Однако, если суд выходит за пределы своих полномочий, нарушает принцип субсидиарности, действует вне правовых рамок - государство имеет право поставить вопрос о суверенном приоритете.

... Вся эта история - это не про права человека. Это про геополитику лжи. Про мировую олигархию, которая обернула права и свободы в ножны, чтобы воткнуть их в сердце тех, кто ещё сохраняет право быть Другим. И Азербайджан в этой глобальной шахматной партии - не пешка, которую можно отдать ради тактического выигрыша. Он - субъект, он - фигура, он - чёрная ладья Востока, которая идёт по белым клеткам западного фарса.

ЕСПЧ - это уже не суд. Это трибунал нового постлиберального ордена, где решения не выносятся - они предопределяются. Где обвинения рождаются из геополитического раздражения, а не из правового анализа. Где "жертвы" - это тщательно подобранные актеры в спектакле, цель которого - сломать позвоночник тем, кто смеет быть независимым.

Почему Азербайджан? Почему именно сейчас? Ответ очевиден: потому что Азербайджан - последний бастион субъектного ислама в условиях светской государственности. Потому что Азербайджан не сдаёт религию Западу, но и не отдаёт её Ирану. Потому что он - синтез Востока и модерна, традиции и воли. И это вызывает у них панику. Потому что там, где Азербайджан предлагает синтез, они видят угрозу. Они боятся не армии Азербайджана, не его нефти, не его флага - они боятся его идейного кода.

И вот тут мы подходим к ключевому:

Дело Багирзаде - это проба пера. Это тест на лояльность, на страх, на готовность преклонить колени.

Но они ошиблись. Мы не колени преклоняем - мы поднимаемся.

Фикрет Фарамазоглу - это не герой. Это спекулянт, журналистская пария, клепавшая компромат в обмен на деньги. Когда такого персонажа защищает ЕСПЧ - это означает лишь одно: Запад не различает добро и зло. Он различает только "лояльных" и "неудобных". Это их главный суд - суд по лояльности, не по справедливости.

Талех Багирзаде - это не узник совести. Это глашатай иранского фундаментализма, человек, который пытался навязать Азербайджану чуждую идентичность. Его арест и нигилизация как политической фигуры была актом самосохранения общества. И то, что теперь он становится символом "жертвы" - это перверсия морали, когда убийца называется мучеником.

Когда международные суды обеляют экстремистов и осуждают тех, кто их остановил - это уже не ошибка. Это война. Гибридная, символическая, но война. И на войне не просят прощения. На войне - побеждают.

И пусть сегодняшний приговор будет последним. Не для нас. Для них. Потому что, подписав этот политический позор, ЕСПЧ распечатал свою собственную юридическую могилу. Отныне каждый его вердикт будет рассматриваться не как истина, а как акт геополитической манипуляции.

А Азербайджан? Он будет идти вперёд. Не прося разрешения. Не кланяясь. Смотрящий на восток - смотрит в будущее. Смотрящий на Страсбург - смотрит в прошлое. Мы выбрали вектор. Мы выбрали путь. Мы - воины идеи, а не вассалы структуры.

И мы победим.

Не потому что мы сильнее. А потому что они - лживее. А ложь всегда рушится под тяжестью собственного ничтожества.

Флаг Азербайджана не склонится ни перед одной бутафорской институцией. Ни перед одним международным цирком.

Ни перед одним продажным "правозащитником".

Потому что за этим флагом - История.

Сила.

И Правда.