https://news.day.az/society/1768535.html В Азербайджане будет создана информационная система управления госинвестициями В Азербайджане утверждены "Правила мониторинга и оценки результатов реализации инвестиционных проектов, включенных в Государственную инвестиционную программу". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
В Азербайджане будет создана информационная система управления госинвестициями
В Азербайджане утверждены "Правила мониторинга и оценки результатов реализации инвестиционных проектов, включенных в Государственную инвестиционную программу".
Как передает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, минэкономики совместно с соответствующими государственными органами должно принять меры по созданию и внедрению информационной системы управления государственными инвестициями.
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