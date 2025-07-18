https://news.day.az/world/1768428.html Принц Гарри прошел по минному полю Британский принц Гарри повторил акцию своей матери, принцессы Дианы, в поддержку организации, обезвреживающей бомбы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press. В публикации отмечается, что принц Гарри приехал в Анголу и прошел в бронежилете по полю, на котором до сих пор находятся мины.
Принц Гарри прошел по минному полю
Британский принц Гарри повторил акцию своей матери, принцессы Дианы, в поддержку организации, обезвреживающей бомбы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.
В публикации отмечается, что принц Гарри приехал в Анголу и прошел в бронежилете по полю, на котором до сих пор находятся мины. Так он хотел привлечь внимание к благотворительной организации Halo Trust, которая занимается разминированием бывших зон боевых действий.
В 1997 году мать Гарри принцесса Диана также прошла по минному полю в Анголе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре