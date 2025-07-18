ЕС и США обсуждают снижение пошлин на автомобили

Евросоюз предложил США взаимное понижение пошлин на автомобили, обсуждается дополнительное предоставление экспортных кредитов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

По его данным, ЕС готов отказаться от пошлин в размере 10% на американские автомобили, если США сделают свои тарифы ниже 20%. По словам двух источников Financial Times, США готовы снизить экономический барьер до 17,5%.

Некоторые другие чиновники отметили, что в последние недели на переговорах обсуждалась возможность предоставления экспортных кредитов европейским автокомпаниям, у которых есть производства в США. Первоначально немецкие концерны BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и шведский Volvo Cars выступали за это предложение.

Против такого плана выступают европейские автопроизводители, у которых нет заводов на территории США. Более того, Германия также сомневается в правильности такого подхода. Неназванный чиновник заявил, что "офсетный контракт (контракт с инвестиционными обязательствами - прим. ТАСС) не всем подходит". Он добавил, что президенту США Дональду Трампу "эта идея не слишком понравилась".