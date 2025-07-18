Все строительные работы к Гран-при Азербайджана поручены местным фирмам

К строительным работам по подготовке к проведению Гран-при Азербайджана "Формулы-1" привлечены только местные подрядные компании.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам менеджер строительного отдела Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Субхан Манафзаде в рамках медиа-тура по территории паддока Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2025.

Он отметил, что к строительным и демонтажным этапам во время подготовки к проведению Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2025 года было привлечено 2162 человека со стороны подрядных компаний.

По его словам, в течение гоночной недели к процессу присоединятся 1500 сотрудников-организаторов, 2000 волонтеров и 1400 маршалов.

"Строительные работы ведутся круглосуточно в сменном режиме. Операции, ограничивающие движение транспорта, проводятся только в ночное время, что сводит к минимуму неудобства для жителей города. В настоящее время во всем процессе задействованы только местные азербайджанские подрядные компании",- добавил он.

Напомним что, Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways 2025 пройдет с 19 по 21 сентября.