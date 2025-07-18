В Армении раскрыто убийство замминистра обороны

В Армении спустя 27 лет раскрыто убийство замминистра обороны Ваграма Хорхоруни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Следственный комитет.

Сообщается, трое лиц обвиняются в совершении преступления.

По информации следствия, организатором и соучастником был некто С.А., который пошел на этот шаг из корыстных целей. Он обещал двум своим сообщникам 10 тыс. и 15 тыс. долларов, и вместе они в назначенный день - 10 декабря 1998 г., дождавшись Хорхоруни, застрелили его у подъезда. В настоящее время С.А. задержан.

Хорхоруни был убит в ночь на 10 декабря 1998 года у подъезда своего дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело, создана оперативно-следственная группа из сотрудников Министерства внутренних дел и национальной безопасности Армении.