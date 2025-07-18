Разнообразие в управлении увеличивает доход компаний на 19%

Согласно исследованию Boston Consulting Group (BCG), в развитых и развивающихся экономиках организации с более разнообразными управленческими командами демонстрируют на 19% более высокий доход за счёт инноваций, а также улучшение общих финансовых показателей с ростом рентабельности EBIT на 9%, сообщает Day.Az.

"Причём ощутимые результаты могут быть достигнуты уже при небольших изменениях в составе руководства. Для бизнес-лидеров это очевидный путь к созданию более инновационной организации. Люди с разным жизненным и профессиональным опытом по-разному видят одну и ту же проблему и предлагают различные решения, что увеличивает вероятность успеха. В условиях быстро меняющейся бизнес-среды такая гибкость помогает компаниям адаптироваться эффективнее", - говорится в отчете коипании.

По оценке BCG, 90% наиболее привлекательных профессий в ближайшие годы будут связаны с технологической сферой. Однако женщины составляют лишь 20-25% среди лидеров в этой области. В отличие от мужчин, женщины считают, что именно на раннем этапе повышения играют ключевую роль в карьере.

При этом, согласно исследованию BCG, разрыва в уровне амбиций не наблюдается: примерно одинаковая доля женщин и мужчин - 62% и 67% соответственно - стремятся к карьерному продвижению. Согласно исследованию BCG, в четырёх секторах здравоохранения - страхование, медицинские услуги, фармацевтика и медицинские технологии - женщины достигли гендерного паритета практически на всех уровнях - от начальных должностей до управленческих (руководители на один-два уровня ниже CEO), что является большим достижением. Тем не менее, "стеклянный потолок" продолжает ограничивать доступ к роли CEO: 85% генеральных директоров в здравоохранении - мужчины.

"Для изменения ситуации крайне важно, чтобы CEO и высшее руководство сделали гендерное разнообразие в лидерстве безусловным приоритетом - как в коммуникации, так и в конкретных действиях. Очень важно, чтобы процессы найма и карьерного роста не ставили женщин в заведомо невыгодное положение. Это особенно критично в свете данных о том, что некоторые автоматизированные инструменты подбора персонала, разрабатываемые крупными технологическими компаниями в последние годы, могут непроизвольно отдавать предпочтение мужчинам", - говорится в материале.

В BCG считают, что при подборе кандидатов на новую роль рекрутинг-менеджерам следует сосредоточиться на том, какие задачи предстоит решать человеку в этой роли, и, соответственно, какими навыками и компетенциями он должен обладать - а не на том, как выглядело резюме предыдущих сотрудников.

"С этой целью стоит проанализировать профиль навыков членов команды и других коллег, чтобы понять, какие именно качества и компетенции должен привнести новый лидер. Это поможет избежать формального подхода, основанного лишь на карьерных траекториях сотрудников, прежде занимавших данную должность", - сказали в компании.