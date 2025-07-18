Госдеп США запретил дипломатам комментировать выборы в других странах

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио распорядился прекратить публичные оценки выборных процессов в иностранных государствах. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, комментарии допускаются лишь в случаях, когда этого требуют "четкие и веские" внешнеполитические интересы США. Высказывания должны ограничиваться краткими поздравлениями победителям.

Новые правила коррелируют с позицией президента Дональда Трампа, ранее высказывавшегося против вмешательства во внутренние дела других государств.