https://news.day.az/world/1768592.html Госдеп США запретил дипломатам комментировать выборы в других странах Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио распорядился прекратить публичные оценки выборных процессов в иностранных государствах. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Согласно документу, комментарии допускаются лишь в случаях, когда этого требуют "четкие и веские" внешнеполитические интересы США.
Госдеп США запретил дипломатам комментировать выборы в других странах
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио распорядился прекратить публичные оценки выборных процессов в иностранных государствах. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно документу, комментарии допускаются лишь в случаях, когда этого требуют "четкие и веские" внешнеполитические интересы США. Высказывания должны ограничиваться краткими поздравлениями победителям.
Новые правила коррелируют с позицией президента Дональда Трампа, ранее высказывавшегося против вмешательства во внутренние дела других государств.
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