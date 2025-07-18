В Армении задержали оппозиционера

Задержан бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян.

Как сообщает Day.Az, Следственный комитет Армении сообщил, что его задержали по обвинению в публичном призыве к государственному перевороту.

Поводом для задержания экс-депутата стало его интервью, опубликованное 1 июля.

Он будет доставлен в суд для вынесения решения об аресте.

Отметим, что по аналогичным обвинениям арестованы российский бизнесмен, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян и архиепископ Микаэль Ажапахян.