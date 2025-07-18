https://news.day.az/world/1768617.html В Армении задержали оппозиционера Задержан бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян. Как сообщает Day.Az, Следственный комитет Армении сообщил, что его задержали по обвинению в публичном призыве к государственному перевороту. Поводом для задержания экс-депутата стало его интервью, опубликованное 1 июля. Он будет доставлен в суд для вынесения решения об аресте.
В Армении задержали оппозиционера
Задержан бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян.
Как сообщает Day.Az, Следственный комитет Армении сообщил, что его задержали по обвинению в публичном призыве к государственному перевороту.
Поводом для задержания экс-депутата стало его интервью, опубликованное 1 июля.
Он будет доставлен в суд для вынесения решения об аресте.
Отметим, что по аналогичным обвинениям арестованы российский бизнесмен, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян и архиепископ Микаэль Ажапахян.
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