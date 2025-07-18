Трамп раскритиковал WSJ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей соцсети Truth Social газету The Wall Street Journal (WSJ) после их публикации о "непристойном" рисунке, который он якобы отправил миллиардеру-педофилу Джеффри Эпштейну в 2003 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Свое недовольство глава администрации Вашингтона адресовал также владельцу холдинга, в котором состоит издание, медиамагнату Руперту Мердоку.

"Я с нетерпением жду, когда Руперт Мердок даст показания по моему иску против него и его "кучи мусора" - газеты The Wall Street Journal", - написал Трамп.