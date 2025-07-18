https://news.day.az/politics/1768622.html Али Асадов поздравил новоназначенного премьер-министра Украины Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 18 июля поздравил Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины. Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в поздравительном письме А.
Али Асадов поздравил новоназначенного премьер-министра Украины
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 18 июля поздравил Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в поздравительном письме А. Асадов отметил, что азербайджано-украинские отношения имеют глубокие исторические корни и добрые традиции, и выразил удовлетворение текущим уровнем межгосударственных связей.
Была выражена уверенность в том, что традиционные дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной и впредь будут успешно развиваться и расширяться.
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