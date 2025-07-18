Обстановка на пляже в Китае шокировала соцсети

Обстановка на пляже в китайском Шэньчжэне в июле шокировала пользователей соцсетей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм

Представляем вашему вниманию данное видео: