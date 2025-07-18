Обстановка на пляже в Китае шокировала соцсети

Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выставкой «Гейдар Алиев и Карабах» в Центре творчества в Шуше - ФОТО - ВИДЕО

17 июля 13:34 (UTC+04), Официальная хроника 10 107