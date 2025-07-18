В Исландии началось новое извержение

В Исландии началось новое извержение вулкана с непроизносимым названием Фаградальсфьядль.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Долгое время этот вулкан был спящим, однако в 2021 году пробудился. С тех пор его вулканическая активность регулярно доставляет жителям неприятности. Из адского разлома периодически фонтанирует лава и извергается зловонный дым.

Представляем вашему вниманию данное видео: