https://news.day.az/world/1768589.html В Исландии началось новое извержение - ВИДЕО В Исландии началось новое извержение вулкана с непроизносимым названием Фаградальсфьядль. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Долгое время этот вулкан был спящим, однако в 2021 году пробудился. С тех пор его вулканическая активность регулярно доставляет жителям неприятности.
В Исландии началось новое извержение - ВИДЕО
В Исландии началось новое извержение вулкана с непроизносимым названием Фаградальсфьядль.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Долгое время этот вулкан был спящим, однако в 2021 году пробудился. С тех пор его вулканическая активность регулярно доставляет жителям неприятности. Из адского разлома периодически фонтанирует лава и извергается зловонный дым.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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