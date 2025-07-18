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В Исландии началось новое извержение - ВИДЕО

В Исландии началось новое извержение вулкана с непроизносимым названием Фаградальсфьядль. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Долгое время этот вулкан был спящим, однако в 2021 году пробудился. С тех пор его вулканическая активность регулярно доставляет жителям неприятности.