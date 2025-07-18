https://news.day.az/sport/1768630.html Азербайджанские гимнасты стали победителями серии Кубка мира Азербайджанские гимнасты по акробатической гимнастике Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов были объявлены победителями серии Кубка мира 2025 года Международной федерацией гимнастики. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Федерация гимнастики Азербайджана.
Азербайджанские гимнасты стали победителями серии Кубка мира
Азербайджанские гимнасты по акробатической гимнастике Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов были объявлены победителями серии Кубка мира 2025 года Международной федерацией гимнастики.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Федерация гимнастики Азербайджана.
Отмечается, что наша мужская пара приняла участие в этапах Кубка мира, прошедших в течение сезона в городах Пурс (Бельгия), Бургас (Болгария), Баку (Азербайджан) и Жешув (Польша), продемонстрировав стабильные и высокие результаты.
По итогам набранных баллов они показали наивысший результат в серии.
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