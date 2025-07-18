Визит Гурбангулы Бердымухамедова демонстрирует углубление отношений между странами

Официальный визит в Азербайджан 16-17 июля председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и совместная с Президентом Ильхамом Алиевым поездка в Карабах - Физули и Шушу еще раз подтвердили высокий уровень азербайджано - туркменских отношений. Этот визит является не только олицетворением дружбы, но и показывает углубление отношений между странами.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

"Азербайджан и Туркменистан объединяют общая тюркская идентичность, язык, религия и традиции, уходящие корнями в тысячелетия. Общие этнические корни, культурное наследие, фольклор и классическая литература обоих народов и сегодня создают прочную основу для взаимопонимания и сотрудничества. Сотрудничество в культурной сфере в последние годы активизировалось. Дни туркменской культуры в Азербайджане, мероприятия, посвященные азербайджанскому культурному наследию, проводимые в Туркменистане, контакты между музеями и архивами являются выражением этой близости. Посещение Гурбангулы Бердымухамедовым в Шуше расстрелянных армянами памятников Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, а также дома-музея Бюльбюля - это также дань уважения одного тюркского народа к другому", - сказал политолог.

По его словам, Азербайджан и Туркменистан всегда уважали и поддерживали независимость и суверенитет друг друга. "Туркменистан всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Одним из первых тюркских государств, проявивших интерес к восстановительным работам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после 44-дневной Отечественной войны, стал именно Туркменистан. Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Физули и Шушу - свидетельство этой поддержки. Дружеские отношения, сложившиеся между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, также очень положительно влияют на межгосударственные отношения. Важным событием в рамках визита Гурбангулы Бердымухамедова стало преподнесение ему в дар карабахского скакуна по кличке "Достлуг" на Джыдыр дюзю в Шуше. Это имеет и символическое, и дипломатическое значение: карабахский скакун - национальное достояние Азербайджана, и этот подарок еще раз подчеркнул братский дух и тюркское единство", - сказал он.

A.Гараев отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном в энергетической сфере также заслуживает особого внимания.

"Достигнутое в последние годы соглашение о совместной разработке месторождения "Достлуг" в Каспийском море стало поворотным моментом в энергетическом сотрудничестве двух стран. Данный проект имеет не только экономическое, но и геополитическое значение: сотрудничество двух прикаспийских стран открывает путь к формированию новых форматов сотрудничества и транспортных маршрутов в регионе. Наряду с этим усиливается сотрудничество в транспортно-логистической сфере, особенно в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). Доступ к европейским рынкам через туркменские порты посредством Азербайджана, увеличение грузоперевозок через Азербайджан соответствуют экономическим стратегиям обеих стран. В то же время ведутся переговоры по совместным проектам в области промышленности, сельского хозяйства, цифровых технологий", - сказал он.

Политолог отметил, что Азербайджан и Туркменистан тесно сотрудничают как в рамках ООН, так и таких структур, как Движение неприсоединения, Организация тюркских государств. В соответствии с нейтральным статусом Туркменистана, его роль в продвижении стабильности и сотрудничества в регионе совпадает с инициативами Азербайджана. Более активная и гибкая координация двух стран, особенно в рамках Организации тюркских государств, усиливает интеграцию тюркоязычных государств.

A.Гараев подчеркнул, что отношения Азербайджана и Туркменистана построены на дружбе и братстве.

"Ознакомление в рамках визита Гурбангулы Бердымухамедова с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах" в Шуше, посещение мечети Юхары Говхар Ага, усадебного комплекса Мехмандаровых и других достопримечательностей - это дань уважения к истории Азербайджана и показатель важности, придаваемой культурному возрождению", - сказал он.

Политолог добавил, что двустороннее сотрудничество выражается уже не только в официальных документах, визит Гурбангулы Бердымухамедова еще раз продемонстрировал стратегическую глубину отношений стран, которые будут двигаться к еще более тесной интеграции с совместными проектами.