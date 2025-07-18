https://news.day.az/society/1768636.html Загадочное устройство на дороге сбило водителей с толку - ВИДЕО Устройство, установленное на одной из дорог в Баку, вызвало недоумение у водителей. Как передаёт Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, речь идёт об устройстве, установленном на дороге в направлении от Площади Флага к району Азнефть. Водители предполагают, что это радар или камера видеонаблюдения.
Загадочное устройство на дороге сбило водителей с толку - ВИДЕО
Устройство, установленное на одной из дорог в Баку, вызвало недоумение у водителей.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, речь идёт об устройстве, установленном на дороге в направлении от Площади Флага к району Азнефть.
Водители предполагают, что это радар или камера видеонаблюдения.
Некоторые из них считают, что устройство предназначено в основном для более точной фиксации использования ремней безопасности.
В Главном управлении государственной дорожной полиции заявили, что установка этих устройств не осуществляется их ведомством.
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