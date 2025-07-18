Загадочное устройство на дороге сбило водителей с толку

Устройство, установленное на одной из дорог в Баку, вызвало недоумение у водителей.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, речь идёт об устройстве, установленном на дороге в направлении от Площади Флага к району Азнефть.

Водители предполагают, что это радар или камера видеонаблюдения.

Некоторые из них считают, что устройство предназначено в основном для более точной фиксации использования ремней безопасности.

В Главном управлении государственной дорожной полиции заявили, что установка этих устройств не осуществляется их ведомством.

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