Формирующаяся многополярность и роль Азербайджана в региональном сотрудничестве

Автор: Собия Хурши - заместитель директора Института политических исследований Университета NUST (Пакистан), одного из ведущих аналитических центров на базе вуза. Ранее была приглашённым преподавателем в Национальном университете обороны (NDU).

Специально для Azernews

Глобальный геополитический ландшафт переживает переломный момент: порядок, сложившийся после Холодной войны, трансформируется в формирующийся многополярный мир. Эта быстрая трансформация затрагивает не только геополитику, но и изменяет альянсы, укрепляя региональное сотрудничество. В этих новых условиях малые и средние державы становятся ключевыми игроками, влияющими на региональные и глобальные процессы.

В эпоху соперничества великих держав Азербайджан зарекомендовал себя как важный актор, способствующий стабильности и сотрудничеству в регионе. Благодаря своему стратегическому положению на стыке Европы и Азии, Азербайджан привлекает всё больше внимания на международной арене благодаря своей многовекторной дипломатии, ставке на транспортную взаимосвязанность и поддержке регионального сотрудничества.

Азербайджан активно инвестировал в развитие портов, железнодорожной сети и критической инфраструктуры, чтобы использовать своё уникальное географическое положение и стать ключевым звеном энергетических и торговых коридоров, обслуживающих интересы не только самой страны, но и соседних государств. На фоне стремления многих стран диверсифицировать глобальные цепочки поставок Азербайджан обладает огромным потенциалом стать логистическим мостом между Китаем и Европой через Центральную Азию и Кавказ. После начала кризиса между Россией и Украиной, когда Европа стремится снизить зависимость от российских энергоресурсов, Южный газовый коридор, доставляющий каспийский газ в Южную Европу, приобрёл ещё большее значение. Такие проекты, как Средний коридор, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Лазуритовый коридор и Транс-Анатолийский газопровод, стали краеугольным камнем внешней политики Азербайджана. Эти инициативы способствуют не только энергетической безопасности и диверсификации глобальных поставок, но и укрепляют экономические связи, способствуя взаимозависимости и мирным отношениям между государствами.

Помимо энергетической дипломатии, Азербайджан стал важным центром региональной транспортной взаимосвязанности. Международный торговый морской порт в Аляте и Восточно-Западный транспортный коридор, ставшие частью инициативы "Пояс и путь", способствуют сотрудничеству в условиях всё более фрагментированного мира.

Недавно Азербайджан провёл 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди под девизом "Новая концепция ОЭС ради устойчивого и климатически безопасного будущего". Лидеры Пакистана, Турции, стран Центральной Азии и другие высокопоставленные гости обсудили вопросы регионального сотрудничества и подписали ряд двусторонних торговых соглашений для углубления экономических связей между государствами - членами ОЭС.

На саммите обсуждались вопросы экономической интеграции, устойчивого развития и климатической устойчивости. Участники подтвердили приверженность решению общих проблем, укреплению экономической взаимосвязанности, расширению внутрирегиональной торговли и продвижению экологичных обществ. Были озвучены инициативы в поддержку зелёной энергетики, создания коридоров с низким уровнем выбросов и регионального углеродного рынка, чтобы противостоять изменениям климата и обеспечить устойчивое будущее для следующих поколений.

Подход Азербайджана основывается на примирении, развитии и мире, которые достигаются через взаимосвязанность, сотрудничество и общие интересы.

Выбор Ханкенди в качестве места проведения саммита стал символичным - он подчеркнул стремление Азербайджана к миру и развитию. Это также демонстрирует уверенность страны в послеконфликтный период и её растущее региональное влияние. Председатель саммита, Президент Ильхам Алиев, акцентировал внимание на символизме выбора и отметил быстрые темпы восстановления Ханкенди, который должен превратиться в центр экономического и дипломатического взаимодействия. После урегулирования многолетнего конфликта в ходе Второй Карабахской войны 2020 года Азербайджан создал широкие возможности для сотрудничества и примирения в регионе. Инициативы, такие как Зангезурский коридор - транспортный маршрут, соединяющий Армению, Азербайджан и Турцию, - могут усилить экономическую взаимозависимость и снизить риски будущих конфликтов.

Внешняя политика Азербайджана основывается на прагматизме. Страна прилагает усилия к поддержанию баланса в отношениях с ключевыми державами, такими как Россия, Китай и Европейский союз, при этом делая акцент на региональное сотрудничество. В условиях формирующейся многополярности государствам необходимо сохранять стратегическую нейтральность и избегать втягивания в конфликты между крупными игроками. Лидерство Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах стало позитивным примером для малых государств, демонстрируя возможности успешной навигации в условиях нового мирового порядка.