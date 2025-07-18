ASELSAN стремится внести вклад в создание космической экосистемы Азербайджана

Спутник TÜRKSAT-6A с полезной нагрузкой связи Ku- и X-диапазонов собственной разработки компании ASELSAN по состоянию на 9 июля 2025 года успешно завершил свой первый год работы на орбите. TÜRKSAT-6A, первый собственный и национальный спутник связи Турции, привлек внимание своими характеристиками и вывел Турцию в число 11 стран мира, которые могут производить собственный спутник связи на ГСО.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", согласно полученной информации, компания ASELSAN начала новую эру, чтобы поделиться своими ноу-хау в области космических технологий с братской страной Азербайджаном. В этом контексте ASELSAN планирует принять участие в процессе закупки азербайджанского спутника связи нового поколения Azerspace-3.

ASELSAN предлагает не только продажу систем, но и модель трансфера технологий, включающую разработку и производство полезной нагрузки спутника совместно с азербайджанскими инженерами.

По мнению компании, такой подход позволит Азербайджану стать не только пользователем, но и партнером-разработчиком спутниковых систем. Этот шаг позволит Азербайджану создать независимую инфраструктуру космической промышленности за счет увеличения отечественного инженерного потенциала.

Сотрудничество, которое планируется начать под руководством ASELSAN, рассматривается как исторический шаг с точки зрения создания нового высокотехнологичного моста между двумя странами.