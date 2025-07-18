Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в вечере «Неизвестный нам Конфуций» в Бакинском книжном центре

18 июля в Бакинском книжном центре состоялся вечер под названием "Неизвестный нам Конфуций", посвященный древнекитайской философии и культуре, совместно организованный Фондом Гейдара Алиева, Институтом Конфуция Азербайджанского университета языков и Бакинским книжным центром.

В мепроприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступившая посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй, рассказала о книге "Неизвестный нам Конфуций".

По ее словам, данное произведение открывает для азербайджанских читателей новую перспективу в понимании философии Конфуция и китайской цивилизации. Она подчеркнула глубокое влияние конфуцианства на китайскую культуру и его неотъемлемую роль в ней до сих пор.

Рассказывая об основных принципах философии, Лу Мэй отметила: "Сюда входят самосовершенствование, трудолюбие, гармония между человеком и природой, продвижение всеобщего благополучия. Изучение языка, истории и культуры друг друга углубляет взаимопонимание между нашими народами и способствует формированию единого человечества с общим будущим. Дружеские и партнерские отношения между Китаем и Азербайджаном продолжаются успешно уже 33 года. За эти годы наше сотрудничество укрепилось во многих сферах, были достигнуты важные результаты, приносящие конкретную пользу народам. В апреле этого года в рамках государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай на основе подписанного с Председателем Си Цзиньпином совместного заявления было установлены отношения всестороннего стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой. Этот документ зафиксировал переход двусторонних отношений на новый исторический этап. Контакты между народами становятся все более интенсивными. Отмена визового режима между Китаем и Азербайджаном откроет новые возможности для укрепления двусторонних связей и расширения сотрудничества. Мы приглашаем азербайджанских друзей посетить Китай, чтобы ближе познакомиться с философией Конфуция, богатой китайской культурой и лично увидеть динамичное развитие современного китайского общества. Мы выражаем благодарность Фонду Гейдара Алиева, который играет важную роль в сохранении национальных ценностей Азербайджана, социально-экономическом развитии и расширении международного культурного сотрудничества. Фонд на протяжении многих лет остается преданным партнером Китая, внося бесценный вклад в укрепление отношений между нашими странами. Посольство Китайской Народной Республики в Азербайджане всегда готово работать совместно с Фондом Гейдара Алиева и азербайджанскими партнерами ради реализации договоренностей, достигнутых главами государств, и дальнейшего развития дружбы и сотрудничества между нашими странами".

Директор Института философии и социологии Национальной Академии наук Азербайджана, доктор философских наук, профессор Ильхам Мамедзаде отметил, что философия Конфуция является краеугольным камнем древнекитайской культуры. "Понимание этой философии крайне важно. Ее основой являются этика и мораль. Человечность и благородство ставятся на первый план. Это очень интересный подход. Подобные ценности также играют важную роль и для азербайджанской культуры", - добавил И.Мамедзаде.

Автор книги "Неизвестный нам Конфуций", философ Мушвиг Отгюн сообщил, что произведение было впервые издано в 2016 году. Рассказывая о содержании книги, он отметил: "Благодаря инициативе и поддержке Фонда Гейдара Алиева спустя девять лет представлено второе издание моей книги. Для меня это большая честь. Название и содержание книги отличаются от тех фрагментов, которые обычно посвящаются Конфуцию в классических учебниках философии. Конфуций - один из великих наставников человечества, и вся планета должна быть знакома с его мудростью".

В художественной части мероприятия студентка Института Конфуция Разия Ахадова прочла афоризмы Конфуция на азербайджанском и китайском языках. Студентка Института София Гараева исполнила фрагменты из китайской оперы, а преподаватель Гоу Ююань - китайский народный танец.

Затем гости ознакомились с "Традиционной китайской чайной церемонией".