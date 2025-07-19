https://news.day.az/world/1768652.html В Турции произошло землетрясение В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az. Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в городе Анталья. Очаг залегал на глубине 18 километров. Информации о разрушениях нет.
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az.
Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в городе Анталья. Очаг залегал на глубине 18 километров.
Информации о разрушениях нет.
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