https://news.day.az/world/1768652.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az. Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в городе Анталья. Очаг залегал на глубине 18 километров. Информации о разрушениях нет.