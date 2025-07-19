В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Об этом сообщается на сайте турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az.

Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в городе Анталья. Очаг залегал на глубине 18 километров. 

Информации о разрушениях нет.