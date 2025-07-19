Азербайджан завоевал первую медаль на Универсиаде

Азербайджан завоевал первую медаль на Всемирной летней Универсиаде, проходящей в Рейн-Рурском регионе Германии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике поднялась на высшую ступень пьедестала в соревнованиях студенток.

Квинтет в составе Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Гюллю Агаларзаде получил от судей 26,35 балла за выступление с 3 мячами и 2 обручами. Накануне в упражнении с 5 лентами команда набрала 24,15 балла. По сумме двух упражнений (50,5 балла) наша сборная стала обладательницей золотой медали в многоборье.

Отметим, что Универсиада завершится 27 июля.