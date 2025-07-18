Агдам - город будущего: о возрождении города, превращенного армянскими оккупантами "Кавказскую Хиросиму"

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового предприятия по производству табачных изделий ООО Tabaterra, расположенного в Агдамском промышленном парке. Это событие стало важным этапом в восстановлении и развитии освобожденного от оккупации города, когда-то бывшего промышленным центром Карабаха, а затем практически стертого с лица земли в результате армяно-азербайджанского конфликта.

Напомню, что до оккупации армянскими силами в 1993 году Агдам был одним из самых развитых городов Азербайджанской ССР. Здесь функционировало более 20 крупных и средних промышленных предприятий, включая винодельческий завод, производивший продукцию на экспорт,а также маслозавод, механический завод и завод по производству кирпича, пищекомбинат, шелковый комбинат, молочный комбинат.

Город славился не только промышленностью, но и сельским хозяйством - виноградники, пшеничные поля и табачные плантации Агдама обеспечивали значительную часть потребностей региона. Люди тут жили счастливо, строили планы на будущее. Но все это было перечеркнуто армянской оккупацией. В ее результате Агдам был полностью , варварски разрушен.

Причем, армянская сторона, захватив город, не использовала его в экономических целях: не были построены новые дома, не велось никакого восстановления, промышленные объекты были либо разграблены, либо превращены в руины. Агдам получил неофициальное название "Кавказская Хиросима", став символом разрушений и гуманитарной катастрофы.

Так длилось долгих 27 лет! К счастью, этому ужасу пришел конец. И 20 ноября 2020 года, в рамках Трехстороннего заявления, подписанного после исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, Агдамский район был мирно возвращен нашей стране. И освобождение города стало поворотной точкой для всей восточной части Карабаха. Почти сразу после возвращения под контроль Баку начались масштабные восстановительные работы.

В 2021 году по указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева на площади 190 гектаров был основан Агдамский промышленный парк. Его цель - восстановление экономической жизни региона, развитие промышленного потенциала Карабаха и создание рабочих мест для местного населения. Агентство развития экономических зон обеспечило комплексную инфраструктуру, привлекательную для инвесторов: энергетика, дороги, газо- и водоснабжение, оптоволоконная связь.

Открытие предприятия Tabaterra стало ярким свидетельством успеха индустриализации Агдама. С запуском этого завода общее число действующих производств в промышленном парке достигло десяти. Tabaterra специализируется на производстве сигарет и табачной продукции по современным стандартам с использованием местного сырья. Почему именно табачное производство? Причины очевидны.

Это и историческая традиция выращивания табака в Агдамском районе, и благоприятные климатические условия - сухое, солнечное лето и плодородные почвы. Это также и спрос на внутреннем и экспортном рынке, а также инфраструктурная поддержка со стороны государства. Кроме того, предприятие открывает десятки новых рабочих мест, преимущественно для жителей Агдама и близлежащих населённых пунктов.

Напомню в этой связи, что Азербайджан имеет многовековую традицию табаководства. На протяжении десятилетий табак выращивался в Шеки, Загатале, Габале, Шемахе, а также в Карабахе. В последние годы государство активно стимулирует возвращение к этой культуре - предоставляются субсидии, внедряются современные агротехнологии, развиваются перерабатывающие мощности. Запуск Tabaterra в Агдаме укрепляет национальную табачную индустрию и снижает зависимость от импорта, способствуя импортозамещению и развитию несырьевого сектора экономики.

Рассуждая шире добавлю, что свыше 70% территории Агдамского промышленного парка уже передано предпринимателям, а объём инвестиций превысил 121 млн манатов. Сегодня Агдам входит в число наиболее перспективных точек экономического роста в Азербайджане. Благодаря активной государственной поддержке, притоку инвестиций, восстановлению инфраструктуры и созданию новых предприятий, город стремительно преображается.

Создание условий для жизни, работы и предпринимательства в Агдаме - не только элемент государственной политики восстановления Карабаха, но и символ возвращения справедливости, возрождения памяти и укрепления национального единства.Да, Агдам - это символ возрождения, воли к жизни и экономического прорыва. Сегодня здесь кипит работа, открываются заводы, прокладываются дороги, строятся школы и дома. Завтра - это будет один из самых динамично развивающихся, современных и экономически активных городов не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.