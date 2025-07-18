https://news.day.az/sport/1768577.html Расставание в "Карабахе" Азербайджанская футбольная команда "Карабах" рассталась с Рустамом Ахмедзаде. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт с 24-летним нападающим, который последние три сезона выступал за "Зиря" на правах аренды, расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Расставание в "Карабахе"
Азербайджанская футбольная команда "Карабах" рассталась с Рустамом Ахмедзаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт с 24-летним нападающим, который последние три сезона выступал за "Зиря" на правах аренды, расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Рустам, присоединившийся к "Карабаху" в январе 2022 года, стал чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны с агдамской командой.
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