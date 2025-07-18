Расставание в "Карабахе"

Азербайджанская футбольная команда "Карабах" рассталась с Рустамом Ахмедзаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, контракт с 24-летним нападающим, который последние три сезона выступал за "Зиря" на правах аренды, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Рустам, присоединившийся к "Карабаху" в январе 2022 года, стал чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны с агдамской командой.