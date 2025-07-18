Азербайджанцы в Австрии поддержали "Карабах" с трибун

Основной состав футбольного клуба "Карабах" из Агдама провел в Австрии ряд товарищеских матчей в рамках учебно-тренировочных сборов. Команда встретилась с украинским клубом "Металлист Харьков", нидерландским "Твенте" и австрийским "Ред Булл Зальцбург".

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, наши соотечественники, проживающие в Австрии, в том числе члены Общества азербайджанцев Австрии и других диаспорских организаций, поддержали "Карабах" во время учебно-тренировочных сборов и на матчах. Это в очередной раз продемонстрировало единство азербайджанской диаспоры.

Главный тренер команды Гурбан Гурбанов выразил благодарность азербайджанским диаспорским организациям, действующим в Австрии, и в частности Обществу азербайджанцев Австрии и Дому Азербайджана в Зальцбурге, за проявленное внимание и поддержку. Этим организациям была преподнесена официальная форма с подписями всех игроков команды.