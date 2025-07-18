Эрдоган обсудил с Путиным Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила администрация Президента Турции.

Лидеры Турции и России обсудили двусторонние отношения, Сирию и Украину.

Эрдоган заявил Путину о необходимости начать третий раунд переговоров с Украиной и о готовности принять делегации в Стамбуле.