https://news.day.az/world/1768610.html Эрдоган обсудил с Путиным Сирию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила администрация Президента Турции. Лидеры Турции и России обсудили двусторонние отношения, Сирию и Украину.
Эрдоган обсудил с Путиным Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила администрация Президента Турции.
Лидеры Турции и России обсудили двусторонние отношения, Сирию и Украину.
Эрдоган заявил Путину о необходимости начать третий раунд переговоров с Украиной и о готовности принять делегации в Стамбуле.
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