https://news.day.az/economy/1768596.html Бакинская фондовая биржа стремится к региональному лидерству Бакинская фондовая биржа может стать региональным учреждением в 2030-2032 годах. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на брифинге заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов. По его словам, на этапах, охватывающих 2030 год и далее, возможно продвижение в этом направлении.
Бакинская фондовая биржа стремится к региональному лидерству
Бакинская фондовая биржа может стать региональным учреждением в 2030-2032 годах.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на брифинге заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов.
По его словам, на этапах, охватывающих 2030 год и далее, возможно продвижение в этом направлении.
"Когда мы говорим о превращении в региональную биржу, мы имеем в виду Кавказский регион и частично прилегающие районы Азии. Нельзя говорить обо всей Центральной Азии, поскольку это требует больше времени. В этом регионе уже действуют биржи с большим потенциалом. Для достижения этого этапа необходимо использовать долгосрочные стратегии", - добавил он.
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